Взрыв прогремел в историческом центре города. Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Что известно о взрыве во Львове сегодня?

Окончательная причина еще не известна – предполагают, что в жилом доме взорвался газ. Это произошло около 18:00 на улице Ференца Листа, 6.

Двое молодых людей пострадали, они уже в городских больницах.





Последствия взрыва во Львове 25 февраля / Фото Львовский городской совет

По предварительной информации, угрозы жизни нет. На месте работают спасательные службы, выясняют все обстоятельства. Движение по улице временно ограничено,

– информируют в городском совете.

Детали от ГСЧС

В ведомстве добавили: взрыв произошел на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Выбиты окна и балконные двери. Обошлось без пожара.

Последствия взрыва во Львове 25 февраля / Фото ГСЧС

Пострадавших осматривают медики. По предварительным данным, причина взрыва – газовоздушная смесь,

– написали спасатели.

