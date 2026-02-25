Взрыв прогремел в историческом центре города. Об этом сообщили в Львовском городском совете.
Что известно о взрыве во Львове сегодня?
Окончательная причина еще не известна – предполагают, что в жилом доме взорвался газ. Это произошло около 18:00 на улице Ференца Листа, 6.
Двое молодых людей пострадали, они уже в городских больницах.
Последствия взрыва во Львове 25 февраля / Фото Львовский городской совет
По предварительной информации, угрозы жизни нет. На месте работают спасательные службы, выясняют все обстоятельства. Движение по улице временно ограничено,
– информируют в городском совете.
Детали от ГСЧС
В ведомстве добавили: взрыв произошел на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Выбиты окна и балконные двери. Обошлось без пожара.
Последствия взрыва во Львове 25 февраля / Фото ГСЧС
Пострадавших осматривают медики. По предварительным данным, причина взрыва – газовоздушная смесь,
– написали спасатели.
Какие последние взрывы были в Украине?
На днях похожая ситуация была в Киеве. Там 24 февраля в Днепровском районе, на левом берегу города, слышали взрыв.
В полиции заявили: к ним поступило сообщение о том, что горит трансформаторная подстанция. Правоохранители начали проверку.
А вот во время взрыва в центре Херсона 24 февраля были ранены 7 коммунальщиков. Они собирали мусор, когда сдетонировал неизвестный объект.
В результате обстрела в тот же день около 9 утра того же дня погиб 62-летний коммунальщик, который праздновал свой день рождения.