Вибух пролунав в історичному центрі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про вибух у Львові сьогодні?

Остаточна причина ще не відома – припускають, що в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося близько 18:00 на вулиці Ференца Ліста, 6.

Двоє молодиків постраждали, вони вже у міських лікарнях.



Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото Львівська міська рада

За попередньою інформацією, загрози життю немає. На місці працюють рятувальні служби, з'ясовують усі обставини. Рух вулицею тимчасово обмежений,
– інформують у міській раді.

Деталі від ДСНС

У відомстві додали: вибух стався на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Вибито вікна та балконні двері. Минулося без пожежі.

Наслідки вибуху у Львові 25 лютого / Фото ДСНС

Постраждалих оглядають медики. За попередніми даними, причина вибуху – газоповітряна суміш,
– написали рятувальники.

Які останні вибухи були в Україні?

  • Днями схожа ситуація була в Києві. Там 24 лютого в Дніпровському районі, на лівому березі міста, чули вибух.

  • В поліції заявили: до них надійшло повідомлення про те, що горить трансформаторна підстанція. Правоохоронці почали перевірку.

  • А от під час вибуху в центрі Херсона 24 лютого було поранено 7 комунальників. Вони збирали сміття, коли здетонував невідомий об'єкт.

  • Внаслідок обстрілу того ж дня близько 9 ранку того ж дня загинув 62-річний комунальник, який святкував свій день народження.