Про це повідомили у Львівській міській раді та поліції Львівської області.

Читайте також Уламок лишився в голові: у Тернополі 15-річна школярка вдарила ножем однокласницю

Що сталося у Львові?

Вибух стався в одній із квартир на восьмому поверсі житлового будинку, розташованого на вулиці Юрія Липи, 39 – повідомлення про пожежу надійшло до поліції близько 16:50.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Також внаслідок вибуху було пошкоджено стіну між кімнатами у квартирі.

Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблого, а також з'ясовують причини вибуху та загоряння.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС. За словами правоохоронців, правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.

Внаслідок вибуху у Львові є загиблий / Фото: Нацполіція, Львівська міськрада

Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в правоохоронних органах, попередньо йдеться про можливий вибух гранати в багатоквартирному будинку