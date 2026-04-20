Про це детальніше розповіли в поліції Рівненської області.

Що відомо про вибух поблизу Рівного?

Інцидент стався близько 13-ї на території підприємства. Правоохоронці зазначають, що його діяльність не пов'язана з хімічним виробництвом.

Після вибуху сталася пожежа, яку вдалося локалізувати. При цьому, на жаль, постраждали 8 людей. Один з них перебуває в тяжкому стані.

На місці події працюють усі екстрені служби та керівництво силових відомств. Наразі обставини інциденту встановлюються.

Вирішується питання правової кваліфікації події,

– йдеться у повідомленні поліції.

