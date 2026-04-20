Об этом подробнее рассказали в полиции Ровенской области.

Что известно о взрыве вблизи Ровно?

Инцидент произошел около 13 часов на территории предприятия. Правоохранители отмечают, что его деятельность не связана с химическим производством.

После взрыва произошел пожар, который удалось локализовать. При этом, к сожалению, пострадали 8 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают все экстренные службы и руководство силовых ведомств. Пока обстоятельства инцидента устанавливаются.

Решается вопрос правовой квалификации события,

– говорится в сообщении полиции.

