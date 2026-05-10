Про це повідомляли місцеві медіа, зокрема телеграм-канал "Охтирський Простір". Згодом поліція Сумської області підтвердила інцидент.

Що відомо про вибух гранати в Охтирці?

Про інцидент поінформували близько 18:30. Зазначається, що чоловік погрожував підривом у місцевому закладі "Доппіо". Звідти почали вибігати люди. Самого правопорушника вивели на вулицю, після чого прогримів вибух.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній з вулиць міста. Туди вирушили працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер поліції та співробітник УПО.

Чоловік підірвався на гранаті в Охтирці: дивіться відео з мережі. Зауважте! Присутня нецензурна лексика 18+

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік активував гранату. У результаті вибуху травм зазнали сам порушник, троє поліцейських і один цивільний.

Усіх постраждалих доставили до медичних закладів. На місці події працюють слідчі та оперативники, які встановлюють обставини інциденту.



Місце інциденту в Охтирці / Фото поліції

Де ще ставалися подібні випадки?

У лютому в Києві військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, підірвав у квартирі гранату Ф-1. Унаслідок вибуху загинув власник помешкання. Підозрюваного затримали, йому інкримінують умисне вбивство.

Ще один трагічний випадок стався восени в Овручі на Житомирщині – чоловік підірвав гранату просто у вагоні потяга. Вибух забрав життя чотирьох людей, ще десятеро отримали травми.

Подібні інциденти фіксували й в інших містах. Зокрема, у Дніпровському районі столиці стався вибух у квартирі знову ж таки через детонацію гранати. Внаслідок події загинули люди.

Також правоохоронці розслідували обставини вибуху в багатоповерхівці Хаджибейського району Одеси. За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната, через що загинув чоловік.