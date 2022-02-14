Відновилося повноцінне навчання у школах Львова: заклади зможуть іти на карантин самостійно

У всіх львівських школах від понеділка 14 лютого відновлюється очне навчання. Проте окремі школи можуть повернутися на дистанційне, якщо буде така потреба.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій ще 11 лютого. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків.

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Як працює право індивідуального карантину

Від понеділка переведення учнів на ту чи іншу форму навчання буде індивідуальним у кожному освітньому закладі. Їхні керівники мають самі вирішувати, чи перевести учнів на дистанційне навчання.

Рішення має базуватися на тому, скільки інфікованих коронавірусом є серед учнів і викладачів. У міськраді пояснили, що це стало можливим, оскільки рівень госпіталізації у Львові почав іти на спад.

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У місті продовжили карантин

Також у цей день ухвалили й рішення про продовження карантину в місті до 20 лютого. Адже захворюваність все ж досі перебуває на високому рівні.

Наразі у Львові діє більшість карантинних обмежень жовтої зони. Детальніше про особливості карантину в місті – за посиланням.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу