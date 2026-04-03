Убивство військового ТЦК у Львові: де поховають Олега Авдєєва
- Убитого військового Олега Авдєєва поховають на Личаківському кладовищі, церемонія почнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
- Олег Авдєєв був нагороджений медалями Держприкордонслужби, працював у спортивних та громадських організаціях, брав участь у зимових Олімпійських іграх.
У суботу, 4 квітня, у Львові відбудеться прощання з 52-річним військовим Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олегом Авдєєвим. Поховають його на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Коли саме відбудеться похорон убитого військового ТЦК у Львові?
У Львівській міській раді зазначили, що Олег Авдєєв навчався у Львівському державному університеті фізичної культури за спеціальністю "викладач фізичної культури і тренер", а згодом – у ЛНУ імені Івана Франка на факультеті "міжнародні відносини", здобувши кваліфікацію юриста-міжнародника.
Після строкової служби працював у Державній прикордонній службі на офіцерських посадах, а пізніше очолював керівні позиції у спортивних та громадських організаціях, зокрема ГО "Асоціація спортсменів-олімпійців України".
Він був учасником XVIII та XIX зимових Олімпійських ігор, переможцем і призером численних міжнародних змагань, майстром спорту України міжнародного класу, неодноразовим чемпіоном України та Спартакіади. Захоплювався плаванням, лижами, сноубордом та велоспортом, відзначався цілеспрямованістю, дисциплінованістю та стратегічним мисленням.
У 2025 році Олег Авдєєв приєднався до Збройних Сил України та служив офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Він був нагороджений медалями Держприкордонслужби "За мужність в охороні державного кордону", "За сумлінну службу", "Захисник кордону" та відзнакою "Відмінний прикордонник" I ступеня.
Військовий загинув від ножового удару в шию під час оповіщення на вул. Патона та помер дорогою до лікарні.
Чин похорону розпочнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого, близько 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.
Що відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові?
Напад на військовослужбовця ТЦК у Львові стався на вулиці Патона 2 квітня. Злочинець завдав удар ножем у шию 52-річному військовому під час заходів оповіщення.
Нападником на військовослужбовця ТЦК у Львові був держінспектор Львівської митниці. Держмитслужба заявила про сприяння слідству та висловила співчуття рідним загиблого.
Згодом у поліції розповіли, що митник завдав смертельного поранення військовому, прицільно вдаривши в груди та шию.Інцидент стався під час конфлікту в ході заходів з оповіщення населення.
Уже 3 квітня суд у Львові обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Нападника взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.