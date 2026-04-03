Убивство військового ТЦК у Львові: де поховають Олега Авдєєва

У суботу, 4 квітня, у Львові відбудеться прощання з 52-річним військовим Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олегом Авдєєвим. Поховають його на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Коли саме відбудеться похорон убитого військового ТЦК у Львові?

У Львівській міській раді зазначили, що Олег Авдєєв навчався у Львівському державному університеті фізичної культури за спеціальністю "викладач фізичної культури і тренер", а згодом – у ЛНУ імені Івана Франка на факультеті "міжнародні відносини", здобувши кваліфікацію юриста-міжнародника.

Після строкової служби працював у Державній прикордонній службі на офіцерських посадах, а пізніше очолював керівні позиції у спортивних та громадських організаціях, зокрема ГО "Асоціація спортсменів-олімпійців України".

Він був учасником XVIII та XIX зимових Олімпійських ігор, переможцем і призером численних міжнародних змагань, майстром спорту України міжнародного класу, неодноразовим чемпіоном України та Спартакіади. Захоплювався плаванням, лижами, сноубордом та велоспортом, відзначався цілеспрямованістю, дисциплінованістю та стратегічним мисленням.

У 2025 році Олег Авдєєв приєднався до Збройних Сил України та служив офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Він був нагороджений медалями Держприкордонслужби "За мужність в охороні державного кордону", "За сумлінну службу", "Захисник кордону" та відзнакою "Відмінний прикордонник" I ступеня.

Військовий загинув від ножового удару в шию під час оповіщення на вул. Патона та помер дорогою до лікарні.

Чин похорону розпочнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого, близько 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

