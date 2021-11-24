Водій був у доброму гуморі: нові обставини жахливої ДТП, у якій загинула львівська монахиня

У центрі Львова 20 листопада трапилась смертельна ДТП – водій маршрутки №138 збив 2 монахинь, які йшли пішохідним переходом. За словами колег, винуватець аварії не був втомленим перед виїздом на маршрут.

ДТП сталася приблизно о 6 ранку на проспекті Свободи. Коли монахині прямували на ранкову месу, автобус виїжджав з вулиці Дорошенка. Тіло однієї з постраждалих зачепилось за кузов. Маршрутка протягнула його ще 5 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.

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Водій перебував у гарному настрої перед рейсом

Начальник управління трансорту та зв'язку ЛОДА Степан Рудницький розповів, що керівник автотранспортного підприємства організовує щоденну перевірку водіїв та автобусів перед першим рейсом. Для цього на підприємстві повинні бути як мінімум 2 фахівці – медик та механік.

"Медик фіксує стан здоров'я водія – тиск міряє чи робить температурний скринінг в умовах карантинних обмежень, і (перевіряє водія – 24 канал) драгером – чи він не перебуває під впливом наркотичних речовин чи алкоголю", – додав Рудницький.

Своєю чергою, механік щодня повинен перевіряти стан транспортного засобу. Водій, який вчинив смертельну ДТП у центрі Львова, виїжджав на перший рейс о 5:40.

Зі слів керівника, перевірка була, водій був у доброму гуморі. Знову ж таки, на цьому маршруті є 2-змінна робота – тобто водій мав працювати десь із 5:40 (в середньому) до 11:00. І, за словами керівника, він перед тим мав 3 вихідні,

– зауважив посадовець.

Тож за словами Рудницького, інформація про те, що водії працюють по 18 годин, і чоловік у момент аварії був втомленим – неправда.

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Перевізників перевірятимуть позапланово

Посадовець наголосив, що за перевірку на підприємстві відповідальний керівник. Однак роботу самого підприємства перевіряють фахівці Укртрансбезпеки.

"Зокрема по цьому факту буде стандартна перевірка Укртрансбезпеки ліцензійних умов. І якщо дійсно будуть виявлені порушення, то в даного підприємства буде забрано ліцензію – воно припинить роботу", – додав посадовець.

Перевірки перевізників проводять щороку на початку осінньо-зимового періоду. За словами Рудницького, зараз вони відбуватимуться позапланово не лише на ПП "Ліон-ТРанс", яке обслуговує маршрут №138, а й на більшості інших підприємств. Фахівці спостерігатимуть, як там проводять перевірку на ранкових випусках.

"У місті було, що маршрутка в'їхала в дерево. Чи перед цим перевіряли це підприємство? Думаю, так. Чи є там механік? Є. Медик теж є. Ну, але так сталося. Знову ж таки, це дорога, тобто спрогнозувати якусь подію механізму, якісь поведінкові моменти особи наперед не можна такими перевірками", – підсумував посадовець.

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