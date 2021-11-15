Водій маршрутки збив 70-річного чоловіка на Львівщині: постраждалий – у реанімації

У Стрию 14 листопада трапилася ДТП – водій маршрутки збив 70-річного велосипедиста. Постраждалий отримав важкі травми.

Наразі чоловік перебуває у реанімації. Правоохоронці проводять розслідування.

До теми На трасі Київ – Чоп львів'янин збив 13-річного хлопця: дитина – у важкому стані

Маршрутка збила 70-річного велосипедиста

ДТП трапилася 14 листопада приблизно о 16:00 на перехресті вулиць Корчака та Шевченка. Правоохоронці попередньо встановили, що водій маршрутного автобуса "Рута", 58-річний житель села Дуліби, збив 70-річного місцевого жителя, що їхав на велосипеді.

Внаслідок зіткнення велосипедист отримав важкі травми. Медики госпіталізували його в реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання її правової кваліфікації.



Водій маршрутки збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини

Зауважте "То вас треба посадити": що відомо про водія, який на смерть збив тата журналіста 24 каналу

Коротко про останні ДТП на Львівщині



Постраждалий потрапив у реанімацію / Фото поліції Львівщини