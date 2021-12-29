Водія, що на смерть збив батька журналіста 24 каналу, залишили в СІЗО: просив домашній арешт

Суд продовжив запобіжний захід водію, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Підозрюваний залишиться в СІЗО.

Про це повідомили 29 грудня, коли відбувалося засідання Залізничного райсуду Львова. Слід зазначити, що підсудний, ймовірно, був незадоволений таким рішенням. Це було вже друге обрання запобіжного заходу в цьому Кримінальному провадженні.

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Засідання з продовження запобіжного заходу / Фото 24 канал, Андрій Шляхтін

Просили домашній арешт

Прокурор у клопотанні до суду попросив продовжити тримання під вартою ще на 60 діб. Це пояснили тим, що обвинувачений Юрій Щербінін може переховуватися від суду, а також впливати на потерпілого та експертів.



Частина ухвали суду / Фото 24 каналу

Представники захисту підозрюваного натомість заявили, що ці ризики є необґрунтованими. Мовляв, підсудний одружений і має на забезпеченні двох малолітніх дітей. Окрім цього акцентували на тому, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Відтак адвокати безрезультатно просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.



Підозрюваний Щербінін у залі суду / Фото 24 канал, Андрій Шляхтін

Коротко про цю жахливу ДТП

Ця трагедія трапилась 4 листопада приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка. 71-рычний Володимир Шляхтін йшов пішохідним переходом, де його на шаленій швидкості збило авто.

Чоловік зазнав надзвичайно важких травм та одразу загинув на місці аварії. Виявилося, що в момент ДТП водій був п'яним, а ось перевірку на наркотики йому не робили. Це пояснили тим, що поліцейські "взяли недостатньо матеріалу".

За словами свідків, Щербінін після ДТП одразу зателефонував до знайомих, щоб спробувати уникнути відповідальності. Також він вимагав у патрульних віддати його авто й поводився дуже агресивно.

Згодом суд обрав запобіжний захід винуватцю аварії – 60 діб у СІЗО без права внесення застави. За скоєння цієї ДТП чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.



Даними про це засідання суду / Скиншот сайту установи

У день продовження запобіжного заходу повідомили, що справу передали судді Наталії Палюх. Раніше ця ж служителька феміди давала підсудному м’яке покарання за інший проступок – про водіння напідпитку. Окрім цього вона вже не раз "світилася" в ЗМІ. Більше суддю – за посиланням.

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