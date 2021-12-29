Об этом сообщили 29 декабря, когда проходило заседание Железнодорожного райсуда Львова. Следует отметить, что подсудимый, вероятно, был недоволен таким решением. Это было уже второе избрание меры пресечения в этом Уголовном производстве.

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Заседание по продлению меры пресечения / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

Просили домашний арест

Прокурор в ходатайстве в суд попросил продлить содержание под стражей еще на 60 суток. Это объяснили тем, что обвиняемый Юрий Щербинин может скрываться от суда, а также влиять на потерпевшего и экспертов.

Часть определения суда / Фото 24 канала

Представители защиты подозреваемого заявили, что эти риски необоснованны. Мол, подсудимый женат и имеет на обеспечении двоих малолетних детей. Кроме этого, акцентировали на том, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Поэтому адвокаты безрезультатно просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Подозреваемый Щербинин в зале суда / Фото 24 канал, Андрей Шляхтин

Коротко об этом ужасном ДТП

Эта трагедия произошла 4 ноября примерно в 15:00 на улице Шевченко. 71-летний Владимир Шляхтин шел по пешеходному переходу, где его на бешеной скорости сбило авто.

Мужчина получил тяжелейшие травмы и сразу погиб на месте аварии. Оказалось, что в момент ДТП водитель был пьян, а вот проверку на наркотики ему не производили. Это объяснили тем, что полицейские "взяли недостаточно материала".

По словам свидетелей, Щербинин после ДТП сразу позвонил знакомым, чтобы попытаться избежать ответственности. Также он требовал у патрульных отдать его авто и вел себя очень агрессивно.

Впоследствии суд избрал меру пресечения виновнику аварии – 60 суток в СИЗО без права внесения залога. За совершение этого ДТП мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Данными об этом заседании суда / Скиншот сайта учреждения

В день продления меры пресечения сообщили, что дело передали судье Натальи Палюх. Раньше эта же служительница фемиды давала подсудимому мягкое наказание за другой проступок – о пьяном вождении. Кроме этого, она уже не раз "светилась" в СМИ. Больше о судье – по ссылке.

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