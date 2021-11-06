Водія, який збив на смерть батька журналіста 24 каналу, уже ловили нетверезим за кермом

У Львові на пішохідному переході автомобіль Toyota Avensis на великій швидкості збив 71-річного чоловіка. Постраждалий загинув на місці, це був батько журналіста 24 каналу – Володимир Шляхтін. Водій був нетверезим, і, як виявилось, у такому стані він сідав за кермо не вперше.

Як повідомили у фундації DEJURE, львів'янина Юрія Щербініна, який і спричинив смертельну ДТП, уже притягували до відповідальності – саме за кермування у нетверезому стані.

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Водій відбувся штрафом за нетверезе водіння