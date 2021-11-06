Як повідомили у фундації DEJURE, львів'янина Юрія Щербініна, який і спричинив смертельну ДТП, уже притягували до відповідальності – саме за кермування у нетверезому стані.

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Водій відбувся штрафом за нетверезе водіння