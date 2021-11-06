Як повідомили у фундації DEJURE, львів'янина Юрія Щербініна, який і спричинив смертельну ДТП, уже притягували до відповідальності – саме за кермування у нетверезому стані.
Більше тут Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу
Водій відбувся штрафом за нетверезе водіння
Впіймали Щербініна на водінні "під градусом" та перевищенні швидкості ще у 2016 році. Тоді він відбувся лише штрафом – сумою 3400 гривень.
Рішення ухвалили у Залізничному райсуді Львова, а саме суддя Наталія Палюх. Служителька Феміди вирішила, що з Щербініна достатньо штрафу, хоча могло мовитись і про позбавлення прав на 2 роки.
Цей випадок – чергове нагадування: поблажливі рішення українських суддів стосовно п'яних водіїв забирають людські життя,
– зауважили у фундації DEJURE.
Рівень алкоголю у крові Щербініна перевищував норму у 7,5 раза
За інформацією Zaxid.net, на момент ДТП 4 листопада 38-річний Щербінін був п'яний: у його крові виявили 1,51 проміле алкоголю, що у 7,5 раза перевищує допустиму норму.
5 листопада львів'янину обрали запобіжний захід: водія відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.
Читайте також Водій, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, був п'яним за кермом
Все про ДТП, у якій загинув батько журналіста:
- Смертельна аварія сталась близько 14:50 неподалік Янівського цвинтаря.
- Володимир Шляхтін переходив дорогу – по пішохідному переходу. Перед ним зупинився Daewoo.
- Toyota, за кермом якої був Щербінін, просто знесла пішохода та відкинула на кілька метрів.
- Врятувати потерпілого намагались медики швидкої, проте їхні зусилля були марними.
- За словами родичів загиблого, водій поводив себе агресивно.
Дивіться відео жахливої аварії / Відео 18+: