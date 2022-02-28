На вокзалі у Львові запрацювала медико-психологічна допомога

У Львові запрацювала медико-психологічна допомога. Її можна отримати на залізничному вокзалі.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. Він пояснив, що тисячі людей чекають на вокзалі поїзд.

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Лікарі, психологи, волонтери працюватимуть цілодобово

Тому для того, аби полегшити ситуацію, і запрацювала медико-психологічна допомога. Там цілодобово працюватимуть лікарі, психологи та волонтери.

Зауважимо, що волонтери матимуть жилетки та бейджик "Медико-психологічна допомога. Волонтер". Вони допоможуть на місці або скерують до лікаря.

Якщо у вас є відповідна освіта або ви є студентом старших курсів, то можете долучитися до ініціативи, заповнивши спеціальну анкету

Медичні працівники (наразі їх 20 осіб) працюватимуть у наметі біля пункту обігріву. "Дякую всім лікарям, психологам та волонтерам, які уже відгукнулися. Зараз важливо, щоб кожен зробив свій вклад у наше завтра", – наголосив Козицький.

Повний текст публікації:

На Головному залізничному вокзалі Львова запрацювала медико-психологічна допомога. П'яту добу триває війна. Тисячі людей, яких вона вигнала з дому, змушені довго перебувати на вокзалі у Львові, очікуючи на потяг.

Розумію їхній біль і розпач. Роблю все, що від мене залежить, аби полегшити ситуацію. Зокрема сьогодні на Головному вокзалі Львова запрацювала медико-психологічна допомога.

Лікарі, психологи та волонтери надаватимуть її цілодобово. Волонтерів впізнаєте за жилетками та бейджиком "Медико-психологічна допомога. Волонтер". Вони підходитимуть до людей, спілкуватимуться з ними, в разі потреби допоможуть на місці чи скерують до лікаря.

Медики будуть у палатці біля пункту обігріву. Наразі надавати медико-психологічну допомогу зголосилися 20 фахівців.

Якщо у вас є відповідна освіта або ви є студентом старших курсів, долучайтесь. Дякую всім лікарям, психологам та волонтерам, які уже відгукнулися. Галина Бордун, дякую за координацію. Зараз важливо, щоб кожен зробив свій вклад у наше завтра.

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