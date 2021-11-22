У якому стані потрапила до медиків монахиня, що вижила після ДТП у Львові
Джерело:"Твоє місто"
У Львові вранці 20 листопада сталася моторошна смертельна ДТП. У підсумку загинула 48-річна монахиння Ольга Дуплеца. Крім того, постраждала ще одна священнослужителька Галина – на щастя, її життю наразі нічого не загрожує.
67-річна жінка зазнала незагрозливих для життя травм. Про це розповів гендиректор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.
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Життя Галини – у повній безпеці
За словами медика, Галина отримала вивих плеча і забій головного мозку. Однак її стан не був загрозливим для життя. Тому вона відмовилась від госпіталізації.
Жінка зараз перебуває на амбулаторному лікуванні. Приходитиме до нас на повторні огляди,
– зауважив Олег Самчук.
Ольга та Галина входили до Згромадження сестер францисканок родини Марії
Сестра Ольга була настоятелькою дому цього згромадження. Жінка служила при Латинській Катедрі, працювала на кухні парафіяльної плебанії.
Щодо Галини, то це співсестра Ольги.
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Маршрутка наїхала на 2 монахинь у Львові: головне
- ДТП сталася на перетині вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Це самісінький центр Львова.
- Маршрутка №138 збила двох монахинь на пішохідному переході. Одну жінку відкинуло, інша – потрапила під автобус. Ба більше, загиблу машина протягнула через пів міста – запинився водій аж на вулиці Джорджа Вашингтона.
- Невдовзі чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Окрім смерті жінки, його звинувачують у тому, що він утік з місця ДТП і не повідомив про інцидент поліцію.
- За даними правоохоронців, у момент наїзду на монахинь в салоні перебувало кілька пасажирів. Зараз їх розшукують, аби провести з ними допит.