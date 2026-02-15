Чи повернеться звинувачений у домаганнях Йосип Лось до ЛНУ: стало відомо рішення суду

У березні 2025 року викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося звільнили через звинувачення в домаганнях до студенток. З того часу професор намагався поновитися на посаді.

У липні 2025 року Галицький районний суд відмовився скасувати наказ про звільнення. І тоді Йосип Лось вирішив оскаржити це рішення в апеляції, повідомляє Zaxid.net.

Чи дозволив апеляційний суд повернутися Лосю до ЛНУ?

22 січня 2026 року відбулося засідання у Львівському апеляційному суді. Той залишив без змін рішення Галицького районного суду, тобто відмовив Йосипові Лосю у поновленні на посаді професора.

Суд з'ясував, що підставою для звільнення Йосипа Лося стало рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 3 березня 2025 року.

Комісія заслухала пояснення професора, думки своїх членів, проаналізувала публікації в медіа та скарги колишніх студенток факультету журналістики. Також врахували позицію студентів, які відмовилися відвідувати його заняття.

У підсумку комісія дійшла висновку, що професор вчинив аморальні дії, несумісні з роботою викладача у вищій школі.

На підставі цього рішення виконувач обов'язків ректора університету видав наказ про звільнення Лося за аморальний проступок, який не дозволяє продовжувати роботу.

У суді зазначили, що університет мав обґрунтовані підстави вважати: подальша робота Лося могла завдати серйозної шкоди репутації закладу.

Залишення його на посаді суспільство могло б сприйняти як схвалення його дій з боку університету.

Що відомо про скандал навколо Йосипа Лося?