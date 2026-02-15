Чи повернеться звинувачений у домаганнях Йосип Лось до ЛНУ: стало відомо рішення суду
- 22 січня 2026 року Львівський апеляційний суд відмовив Йосипові Лосю у поновленні на посаді професора ЛНУ.
- Лося звільнили у березні 2025 року через звинувачення у домаганнях до студенток.
У березні 2025 року викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося звільнили через звинувачення в домаганнях до студенток. З того часу професор намагався поновитися на посаді.
У липні 2025 року Галицький районний суд відмовився скасувати наказ про звільнення. І тоді Йосип Лось вирішив оскаржити це рішення в апеляції, повідомляє Zaxid.net.
Чи дозволив апеляційний суд повернутися Лосю до ЛНУ?
22 січня 2026 року відбулося засідання у Львівському апеляційному суді. Той залишив без змін рішення Галицького районного суду, тобто відмовив Йосипові Лосю у поновленні на посаді професора.
Суд з'ясував, що підставою для звільнення Йосипа Лося стало рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 3 березня 2025 року.
Комісія заслухала пояснення професора, думки своїх членів, проаналізувала публікації в медіа та скарги колишніх студенток факультету журналістики. Також врахували позицію студентів, які відмовилися відвідувати його заняття.
У підсумку комісія дійшла висновку, що професор вчинив аморальні дії, несумісні з роботою викладача у вищій школі.
На підставі цього рішення виконувач обов'язків ректора університету видав наказ про звільнення Лося за аморальний проступок, який не дозволяє продовжувати роботу.
У суді зазначили, що університет мав обґрунтовані підстави вважати: подальша робота Лося могла завдати серйозної шкоди репутації закладу.
Залишення його на посаді суспільство могло б сприйняти як схвалення його дій з боку університету.
Що відомо про скандал навколо Йосипа Лося?
25 лютого 2025 року журналістка NGL.media Катерина Родак написала у Facebook, що зазнала домагань з боку викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося.
За її словами, описані події сталися, коли їй було 19 років.
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав усіх можливих постраждалих звертатися по допомогу.
Йосип Лось відкинув звинувачення, назвавши їх наклепом і провокацією. У коментарі Суспільному він заявив, що вважає ці заяви абсурдними та неправдивими.
На факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка відреагували на ситуацію: викладача відсторонили від роботи на час службового розслідування.
6 березня 2025 року Йосипа Лося звільнили з університету.