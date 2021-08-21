Загинув від кулі окупанта: у Львові попрощались з Василем Островським
Джерело:Львівська міськрада
У Львові 21 серпня попрощались із загиблим українським захисником Василем Островським. Він 19 серпня поліг від кулі ворожого снайпера.
Василь Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Його поховають у неділю, 22 серпня.
До теми Ворожий снайпер вбив на Донбасі українського захисника зі Львова
У Львові попрощались із загиблим українським захисником
Львів'янин Василь Островський 19 серпня загинув від кулі снайпера на Донбасі. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 21 серпня відбулось прощання з Героєм. Від громади міста до спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий.
Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. З 2015 працював у Муніципальній варті Львова. Окупант безжально забирає в нас найкращих. Щирі співчуття родині та друзям. Світла пам'ять,
– зазначив мер.
Воїна поховають у неділю, 22 серпня, у Сороках Львівських, звідки він родом.Зауважте! Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення 24-ї бригади. Друзі та побратими згадують його як позитивну людину та надійного бійця. Ворожий снайпер вбив Островського поблизу села Новоолександрівка на Луганщині. Тоді український захисник був на бойовому чергуванні. У загиблого залишився малолітній син.
У Львові попрощались з Василем Островським / Фото ЛМР
Прощання відбулось в храмі Петра і Павла / Фото ЛМР
Українського бійця вбив снайпер на Донбасі / Фото ЛМР
Львів'янина поховають 22 серпня / Фото ЛМР