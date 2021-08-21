Загинув від кулі окупанта: у Львові попрощались з Василем Островським

У Львові 21 серпня попрощались із загиблим українським захисником Василем Островським. Він 19 серпня поліг від кулі ворожого снайпера.

Василь Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Його поховають у неділю, 22 серпня.

До теми Ворожий снайпер вбив на Донбасі українського захисника зі Львова

У Львові попрощались із загиблим українським захисником

Львів'янин Василь Островський 19 серпня загинув від кулі снайпера на Донбасі. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 21 серпня відбулось прощання з Героєм. Від громади міста до спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. З 2015 працював у Муніципальній варті Львова. Окупант безжально забирає в нас найкращих. Щирі співчуття родині та друзям. Світла пам'ять,

– зазначив мер.

Воїна поховають у неділю, 22 серпня, у Сороках Львівських, звідки він родом.

Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення 24-ї бригади. Друзі та побратими згадують його як позитивну людину та надійного бійця. Ворожий снайпер вбив Островського поблизу села Новоолександрівка на Луганщині. Тоді український захисник був на бойовому чергуванні . У загиблого залишився малолітній син.



У Львові попрощались з Василем Островським / Фото ЛМР



Прощання відбулось в храмі Петра і Павла / Фото ЛМР



Українського бійця вбив снайпер на Донбасі / Фото ЛМР



Львів'янина поховають 22 серпня / Фото ЛМР