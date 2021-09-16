Загинув від ворожих куль: на Львівщині попрощаються із 24-річним захисником

Внаслідок ворожого обстрілу 13 вересня загинув Дем'ян Данилів. На Львівщині 18 вересня відбудеться прощання з 24-річним захисником.

Загиблий служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Героя поховають у селі Рудники.

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На Львівщині попрощаються із загиблим захисником

Старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр Дем'ян Данилів загинув 13 вересня в районі села Причепилівка на Луганщині. 24-річний захисник отримав смертельне поранення в голову під час обстрілу позицій ЗСУ окупантами. У загиблого залишилися мати, троє братів і дві сестри.

У Миколаєві в ніч з 17 на 18 вересня, приблизно о 3:30, відбудеться зустріч тіла загиблого військовослужбовця.

О 9:45 від міського Палацу культури у село Рудники вирушить автобус з усіма, хто захоче проститись з Героєм.

Церемонія прощання із захисником розпочнеться об 11:00 18 вересня у Рудниках.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя.



Захисник отримав смертельне поранення в голову / Фото "Цензор.нет"

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