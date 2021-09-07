Загубився котячий мер Львова Левчик: міг злякатися вибуху

Загубився кіт Левчик, який майже рік живе в міськраді Львова. Ймовірно, він злякався вибуху, що пролунав під час антитерористичних навчань у Ратуші.

Тварина обіймає посаду котячого мера Львова. Про зникнення Левчика написав очільник міста Андрій Садовий, пообіцявши подарунок тому, хто знайде котика.

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Просять поширювати інформацію

Також він попросив повідомити усіх, хто бачив або знає, де зараз перебуває Левчик. Це можна зробити, зателефонувавши на номер +380 322 975 905 або написати на фейсбук Андрія Садового.

Тому, хто знайде котячого мера, обіцяють хорошу винагороду. Також мер Львова попросив поширити цю інформацію.

Що відомо про котячого мера

Про те, що Левчик буде жити у міськраді, повідомили ще 15 вересня 2020 року. Напередодні він не зміг самотужки злізти з дерева неподалік від балкону Андрія Садового.

Йому допомогли забратися до міськради по палиці. Спершу шукали власників, однак це не вдалося. Ім'я чотирилапому обрали разом із львів'янами.

Після цього Левчик завів свої соцмережі. Він вітає львів'ян зі святами в інстаграмі та змушує посміхатися в тіктоці. Окрім цього, є одним із тих, хто приймає офіційні делегації.

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Трудові будні котячого мера Львова / Фото з інстаграму lvivcitycat

Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Друзі, загубився наш кіт Левчик.

Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді.

Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905

Або пишіть сюди.

Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)

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