Закрив собою дочку і врятував їй життя: нові деталі про жертв страшної аварії в Рудках

Мама постраждалої в ДТП у Рудках дівчинки розповіла моторошні подробиці. Виявляється, батько закрив доньку собою і так врятував їй життя, але сам загинув – причому дружині навіть не дозволили побачити тіло.

Аварія сталася 3 вересня у Львівській області – у вантажівки, ймовірно, відмовили гальма, і вона врізалася у магазин та людей. Тоді на місці загинули 3 людей.

До теми Трагічна аварія на Львівщині: 10-річній дівчинці терміново потрібна донорська кров

"Вона була його улюблена доця"

В аварії у Рудках загинули 3 людей – водій фури, яка врізалася в магазин, і чоловік та жінка, які стояли на тому місці. Життя двох дівчаток вдалося врятувати, але обидві вони у важкому стані.

10-річній Тетяні ампутували ногу, до свідомості вона не приходила.

У неї важкі травми голови, грудної клітки, живота і кісток.

Лікарі продовжують боротися за її життя.

Оксана Качмар, мати дівчинки, розповіла про трагедію, яка за мить змінила життя родини. Тоді її чоловік Володимир забрав Тетяну із музичної школи.

Вони хотіли зайти до магазину, зупинилися, чи вони йшли до магазину, але над’їхала ця машина. Якась така хвиля нещаслива, що вона перевернулася і впала на них. Їх притиснуло до магазину. Володя закрив доньку, а сам так постраждав... Мені не дозволили подивитися на нього,

– зізналася жінка.

І додала, що зараз просто мусить збирати сили по цеглинці, щоб рятувати донечку. Про Тетянку ж пані Оксана розповідає так:

"З батьком були дуже близькі, це була його любима донечка – наймолодша, найсолодша. Вони всюди були разом. У нас дуже багато фотографій. Танічка любила подорожувати. Вони всюди багато разом ходили пішки, на велосипедах каталися. Таня була найкращою ученицею в класі. Вона відмінниця. Талановита дуже дівчинка, дуже гарно співає і грає на бандурі. Старша сестра нею займалася. Вчила іноземних мов. Їй було майже 13 років, як Танічка народилася. Вони як подружки. Вона дуже нею займалася. Я більше господарством займалася".

У родині Качмарів, крім Тані, є ще дві доньки, старша з яких має ДЦП із народження. Пані Оксана, яка залишилася єдиною годувальницею, просить усіх небайдужих допомогти. Особливо з урахуванням того, що попереду ще дуже багато витрат на лікування.

Тата нема, наш тато вже на небі. В мене ще старших двоє дівчаток. Ми ніколи не просили нікого грошей, завжди давали собі раду самі. А зараз така ситуація... Дуже прошу, щоб всі люди молилися за мою Танічку. Я питаю в Бога, чому настільки суворе випробовування?! Бо мені здається, що то занадто,

– підсумувала Оксана Качмар.

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський;

5168 7554 6065 9010 (“Приватбанк”) – Олена Качмар;

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський;

5167 8032 0712 9987 (“Ощадбанк”) – Олена Качмар;

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.

Не пам'ятає аварії й не розуміє, чому в лікарні

В іншої постраждалої дещо кращий стан, вона у свідомості. Але й у 15-річної дівчини попереду – тривалі лікування та реабілітація.

Вона така делікатна, дрібненька... Моменту зіткнення вона не пам’ятає, вона навіть не знає, чому вона у лікарні. Все що пам’ятає, що несла пакет,

– розповіла бабуся дівчинки пані Марія.

Коротко про аварію в Рудках

3 вересня у місті Рудки Самбірського району Львівської області о 16:20 на вулиці Самбірській вантажівка зі щебенем врізалася у магазин.

Водій Renault не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в’їхав у продуктовий магазин, частина якого завалилася.

37-річний водій фури та двоє пішоходів загинули на місці.

Радимо перечитати "Батько зупинився одягнути доньці курточку": нові подробиці жахливої ДТП на Львівщині