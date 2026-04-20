Сильні заморозки до -5 насуваються на Львівщину

Заморозки не відступають. У Львові та області термометри показуватимуть -5.

Про це пише Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Коли будуть заморозки на Львівщині?

Заморозки на Львівщині триватимуть 21 – 22 квітня. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Так, вночі 21 квітня очікується сильний заморозок 0 – -3 на півночі області та у горах.

А 22 квітня сильний заморозок 0 – -5 прогнозують по всій території регіону.

Тим часом у самому Львову вночі 21 – 22 квітня попереджають про зниження температури до 0 – -2.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Заморозки накриють й інші регіони України. Синоптики попереджають, що вони завдадуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Заморозки в Україні / Карти Укргідрометцентру

