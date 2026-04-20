Сильні заморозки до -5 насуваються на Львівщину
- На Львівщині очікуються заморозки до -5 градусів з 21 по 22 квітня, оголошено ІІ рівень небезпечності.
- Заморозки поширяться на інші регіони України, загрожуючи ранньоквітучим плодовим деревам.
Заморозки не відступають. У Львові та області термометри показуватимуть -5.
Про це пише Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Коли будуть заморозки на Львівщині?
Заморозки на Львівщині триватимуть 21 – 22 квітня. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Так, вночі 21 квітня очікується сильний заморозок 0 – -3 на півночі області та у горах.
А 22 квітня сильний заморозок 0 – -5 прогнозують по всій території регіону.
Тим часом у самому Львову вночі 21 – 22 квітня попереджають про зниження температури до 0 – -2.
Заморозки накриють й інші регіони України. Синоптики попереджають, що вони завдадуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.
Заморозки в Україні / Карти Укргідрометцентру
Раніше начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань попереджав, що цей тиждень почнеться зі зниження температурних показників та повернення дощів.
А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух озвучила перші прогнози на літо 2026. Вона зазначила, що температурні значення, ймовірно, перевищуватимуть кліматичну норму. Водночас можливі й короткочасні вторгнення прохолодних умов.