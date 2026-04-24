Може бути непоправна шкода: у мерії Львова пояснили проблему щодо забудови аеропорту
- Львівська ОВА підписала меморандум з аеропортом та владою Сокільників про забудову території біля аеропорту багатоповерхівками, що викликало занепокоєння міської ради Львова.
- Львівська міська рада оскаржує у суді затвердження генплану Сокільницької громади, стверджуючи про грубі порушення, і пропонує альтернативу комерційної зони замість житлової забудови.
Львівська ОВА підписала меморандум із аеропортом та владою села Сокільники, в межах якого територія біля летовища буде забудована житлом. Територія біля міжнародного аеропорту "Львів" з давніх давен була золотим резервом, який зберігався для того, аби в майбутньому летовище могло розбудувати свої інфраструктуру.
Про це в етері 24 Каналу наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, підкресливши, що ні в кого в думках не було мети забудовувати цю ділянку.
Генплан Сокільників був затверджений таємно?
Після того як були створені об'єднані територіальні громади, то в південній частині міста утворилась Сокільницька ОТГ. Зубач нагадав, що тоді вона утворювалась як раз під гаслами, що не буде багатоквартирної забудови. Нині ж Львів захищає цю громаду від хаосу і проблем, адже наразі там жодної соціальної інфраструктури немає.
Будівництво на приаеродромних територіях суворо регулюється і в нас багато питань як це взагалі можливо, яким чином генеральний план Сокільників був затверджений. Фактично таємно, без інформування сусідньої величезної громади Львова,
– зауважив Зубач.
Зі слів заступника міського голови Львова з містобудування, виявляється, що обласна військова адміністрація зробила протекцію для цього, на його думку, катастрофічного проєкту. В межах затвердженого генплану Сокільницької громади на 50 гектарах землі біля аеропорту передбачена багатоквартирна забудова.
Як зазначив Зубач, інших дозвільних документів ще немає, але він вважає, що були допущені грубі порушення в процесі затвердження цього генплану і Львівська міська рада його оскаржує в суді, як і ДП "Міжнародний аеропорт Львів". Підприємство, зі слів заступника міського голови Львова, стверджувало, що проєктний план йому не показували й житлову забудову він не підтримує.
"Що змінилося? Насправді дуже дивно. В межах судових розглядів буде проведена експертиза. Приаеродромна територія поділяється на кілька сегментів, є ділянка, де в принципі будувати не можна, а є територія, де можна будувати, але за умови передбачення шумозахисних заходів", – пояснив Зубач.
Міська рада Львова б'є на сполох
З приводу цієї ситуації Львівська міськрада зверталась в низку інстанцій, державних структур, а також на обласному рівні. Були звернення президенту, прем'єр-міністру, РНБО. Міський голова Львова Андрій Садовий звертав увагу на те, що це питання не є суперечкою між суміжними громадами, а воно має загальнодержавне значення, мовиться про національну безпеку. Зі слів Зубача, чітких відповідей міська рада не отримувала.
Цей меморандум чомусь не оприлюднений. Де-факто це є "ширма" для житлової забудови, яка там запланована. Адже відступити 100 – 200 метрів від території аеропорту і вже за парканом будувати висотки – це не розв'язує проблему, а навпаки показує, що немає бажання це зробити й нема розуміння державного інтересу,
– наголосив Зубач.
Заступник міського голови Львова з містобудування вказав на те, що зараз міста функціонують таким чином, що якщо є аеропорт, то місто має майбутнє. Якщо летовищу не має куди розвиватися, то майбутнє має невтішні перспективи. Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення обладміністрації – це фактично злочин проти майбутнього громади Львова. Адже розвиток аеропорту буде зупинений.
Якщо там будуть збудовані багатоповерхівки й там заселиться велика кількість людей, то, зі слів Зубача, це буде незворотний процес, змінити потім вже потім щось буде неможливо. Міська рада пропонувала альтернативу для Сокільницької громади – передбачити на тій території комерційну зону, зокрема вантажний термінал для аеропорту.
Підсумовуючи, Зубач запевнив, що Львівська міська рада триматиме це питання у фокусі своєї уваги. Планується звернення до посольств іноземних держав, адже Львів – це ворота для європейських країн в Україну.
"Ми вважаємо, що ця шкода, яка буде завдана, може стати непоправною. Тому будемо вчиняти всі можливі передбачені законом заходи для того, аби дати аеропорту безпеку, захистити громаду міста Львова від катастрофічної забудови, яка там планується", – озвучив Зубач.
Що ще відомо про плани в межах меморандуму?
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що забудувати планується стратегічну територію, яка зарезервована для розвитку аеропорту. Він наголосив, що місцеві політсили спільно із забудовником роблять кроки задля того, аби змінити призначення цієї ділянки та втілити великий житловий проєкт.
Керівник Львівської ОВА максим Козицький повідомив, що меморандум має декларативний характер і не створює жодних фінансових зобов'язань. Він розповів, що сторони, які його підписали, домовилися напрацьовувати рішення щодо розвитку територій у приаеродромній зоні, беручи до уваги вимоги безпеки польотів та екологічні обмеження. Аеропорт має розробити передпроєктні пропозиції розвитку інфраструктури та прилеглих територій. Сокільницька громада розглядатиме можливість внесення змін до генплану з урахуванням вимог безпеки польотів і потреб населення.