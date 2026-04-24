Може бути непоправна шкода: у мерії Львова пояснили проблему щодо забудови аеропорту

Львівська ОВА підписала меморандум із аеропортом та владою села Сокільники, в межах якого територія біля летовища буде забудована житлом. Територія біля міжнародного аеропорту "Львів" з давніх давен була золотим резервом, який зберігався для того, аби в майбутньому летовище могло розбудувати свої інфраструктуру.

Про це в етері 24 Каналу наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, підкресливши, що ні в кого в думках не було мети забудовувати цю ділянку.

Генплан Сокільників був затверджений таємно?

Після того як були створені об'єднані територіальні громади, то в південній частині міста утворилась Сокільницька ОТГ. Зубач нагадав, що тоді вона утворювалась як раз під гаслами, що не буде багатоквартирної забудови. Нині ж Львів захищає цю громаду від хаосу і проблем, адже наразі там жодної соціальної інфраструктури немає.

Будівництво на приаеродромних територіях суворо регулюється і в нас багато питань як це взагалі можливо, яким чином генеральний план Сокільників був затверджений. Фактично таємно, без інформування сусідньої величезної громади Львова,

– зауважив Зубач.

Зі слів заступника міського голови Львова з містобудування, виявляється, що обласна військова адміністрація зробила протекцію для цього, на його думку, катастрофічного проєкту. В межах затвердженого генплану Сокільницької громади на 50 гектарах землі біля аеропорту передбачена багатоквартирна забудова.

Як зазначив Зубач, інших дозвільних документів ще немає, але він вважає, що були допущені грубі порушення в процесі затвердження цього генплану і Львівська міська рада його оскаржує в суді, як і ДП "Міжнародний аеропорт Львів". Підприємство, зі слів заступника міського голови Львова, стверджувало, що проєктний план йому не показували й житлову забудову він не підтримує.

"Що змінилося? Насправді дуже дивно. В межах судових розглядів буде проведена експертиза. Приаеродромна територія поділяється на кілька сегментів, є ділянка, де в принципі будувати не можна, а є територія, де можна будувати, але за умови передбачення шумозахисних заходів", – пояснив Зубач.

Міська рада Львова б'є на сполох

З приводу цієї ситуації Львівська міськрада зверталась в низку інстанцій, державних структур, а також на обласному рівні. Були звернення президенту, прем'єр-міністру, РНБО. Міський голова Львова Андрій Садовий звертав увагу на те, що це питання не є суперечкою між суміжними громадами, а воно має загальнодержавне значення, мовиться про національну безпеку. Зі слів Зубача, чітких відповідей міська рада не отримувала.

Цей меморандум чомусь не оприлюднений. Де-факто це є "ширма" для житлової забудови, яка там запланована. Адже відступити 100 – 200 метрів від території аеропорту і вже за парканом будувати висотки – це не розв'язує проблему, а навпаки показує, що немає бажання це зробити й нема розуміння державного інтересу,

– наголосив Зубач.

Заступник міського голови Львова з містобудування вказав на те, що зараз міста функціонують таким чином, що якщо є аеропорт, то місто має майбутнє. Якщо летовищу не має куди розвиватися, то майбутнє має невтішні перспективи. Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення обладміністрації – це фактично злочин проти майбутнього громади Львова. Адже розвиток аеропорту буде зупинений.

Якщо там будуть збудовані багатоповерхівки й там заселиться велика кількість людей, то, зі слів Зубача, це буде незворотний процес, змінити потім вже потім щось буде неможливо. Міська рада пропонувала альтернативу для Сокільницької громади – передбачити на тій території комерційну зону, зокрема вантажний термінал для аеропорту.

Підсумовуючи, Зубач запевнив, що Львівська міська рада триматиме це питання у фокусі своєї уваги. Планується звернення до посольств іноземних держав, адже Львів – це ворота для європейських країн в Україну.

"Ми вважаємо, що ця шкода, яка буде завдана, може стати непоправною. Тому будемо вчиняти всі можливі передбачені законом заходи для того, аби дати аеропорту безпеку, захистити громаду міста Львова від катастрофічної забудови, яка там планується", – озвучив Зубач.

Що ще відомо про плани в межах меморандуму?