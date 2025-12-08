У Львові російськомовній дитині начебто не дали подарунок в садочку: влада спростувала брехню

У мережі розповіли про те, що в одному із дитсадочків Львова нібито не дали подарунок на Миколая дитині, яка говорить російською. Міг би розпочатися новий мовний скандал, однак цю інформацію спростували.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка.

Чи правда, що у Львові російськомовній дитині не дали подарунок в садочку?

У соціальних мережах поширили скриншот, на якому мама дівчинки ніби скаржиться російською мовою про те, що її дитині не дали подарунок на День святого Миколая. Буцімто її образили через те, що вона не говорить українською. Їй відповіли, що у Львові всі мають говорити державною мовою, говорячи, що "Миколай вирішив не дарувати подарунки "московоротим".



Діалог в батьківському чаті нібито про образу російськомовної дитини / Скриншот

Звичайно, ситуація скандальна. Однак такого листування батьків не було, поширена інформація – це цілеспрямована маніпуляція. Львівська міська рада заявляє, що в дитячих садочках однаково відносяться до всіх дітей.

Ми ретельно усе перевірили та запевняємо, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було. Такі фейки – типова російська тактика: розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає,

– написав Андрій Закалюк.

Посадовець додав, що дітей не ображають і через те, що дитина не може та не повинна відповідати за погляди й учинки батьків. Він закликав поширювати лише перевірену інформацію.

