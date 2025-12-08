Во Львове русскоязычному ребенку якобы не дали подарок в садике: власть опровергла ложь

В сети рассказали о том, что в одном из детсадов Львова якобы не дали подарок на Николая ребенку, который говорит на русском. Мог бы начаться новый языковой скандал, однако эту информацию опровергли.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка.

Правда ли, что во Львове русскоязычному ребенку не дали подарок в садике?

В социальных сетях распространили скриншот, на котором мама девочки будто жалуется на русском языке о том, что ее ребенку не дали подарок на День святого Николая. Якобы ее обидели из-за того, что она не говорит на украинском. Ей ответили, что во Львове все должны говорить на государственном языке, говоря, что "Николай решил не дарить подарки "московоротым".



Диалог в родительском чате якобы об оскорблении русскоязычного ребенка / Скриншот

Конечно, ситуация скандальная. Однако такой переписки родителей не было, распространенная информация – это целенаправленная манипуляция. Львовский городской совет заявляет, что в детских садах одинаково относятся ко всем детям.

Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было. Такие фейки – типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет,

– написал Андрей Закалюк.

Чиновник добавил, что детей не обижают и потому, что ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки родителей. Он призвал распространять только проверенную информацию.

