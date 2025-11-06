Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська відреагувала на інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її заяву.

Дивіться також Одеський клуб Palladium тимчасово закрили після того, як там лунала російська музика

Що відомо про конфлікт між пасажиркою та водієм таксі?

Конфлікт між пасажиркою та таксистом трапився у Дніпрі. За словами Івановської, жінка дозволила собі образливі висловлювання щодо водія та демонструвала зневажливе ставлення до державної мови.

Омбудсменка пояснила, що, за чинним законодавством, мовою обслуговування в усіх видах пасажирського транспорту є українська. При цьому надавач послуги та клієнт можуть використовувати й іншу, "якщо це прийнятно для обох сторін".

Вона зазначила, що це правило поширюється на лише на транспорт, а й на усю сферу обслуговування. Івановська наголосила, що Конституційний Суд у 2021 році визнав, що громадяни не зобов’язані володіти іншою мовою, крім державної. Омбудсменка також подякувала водієві таксі за дотримання мовного закону та громадянську позицію.

Ми сильні, коли діємо спільно і підтримуємо тих, хто неухильно дотримується закону і зберігає мовну стійкість,

– заявила вона.

Що варто знати про використання української мови?