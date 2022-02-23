Люди скуповують не гречку, а боєприпаси, це добре, – Нацполіція

Наразі немає значного збільшення кількості продажу зброї. Однак українці, у порівнянні із 2021 роком, купують її більше.

Зброю активно реалізують зокрема на Сході нашої держави. Про це розповів заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, повідомляє 24 канал.

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За його словами, суб'єкти господарювання підтверджують, що люди продовжують скуповувати зброю.

Це хороший меседж. Тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси,

– наголосив Фацевич.

Порівняння 2021 і 2022 років

"За інформацією основних постачальників боєприпасів наших суб'єктів господарювання, які реалізують і здійснюють продаж зброї, і за нашою інформацією – тими дозволами, які видаємо, для порівняння у 2021 році за лютий продали менше, ніж 10 тисяч одиниць.

Однак за лютий 2022 року цифра – 10 300 одиниць", – пояснив заступник голови Нацполіції.

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У Нацполіції вважають, що найголовніше – контроль

Найголовніше, як вважають у Нацполіції, це контроль, зокрема над використанням мисливської зброї.

"Хочу повідомити, що в нашій державі є легалізована мисливська і спортивна зброя. Питання короткоствольної зброї можуть вирішити в межах законів України", – зауважив Фацевич.

Обіг зброї в Україні: що відомо

У Нацполіції повідомляли 17 лютого, що на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення Росії українці не почали масово скуповувати зброю.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї для цивільних. Він вважає, що таке рішення допоможе правоохоронцям та однозначно зменшить злочинність.

Зауважимо, що ще у червні 2021 року у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", однак досі не ухвалили.

Експерти вважають, що для надання зброї законодавчого статусу час зараз більше ніж сприятливий.

. Кількість зброї, яка є законно на руках – 1 мільйон 200 тисяч одиниць. Кількість власників мисливської чи спортивної зброї – 709 тисяч власників і травматичної зброї – 250 тисяч.