Люди скупают не гречку, а боеприпасы, это хорошо, – Нацполиция
Пока нет значительного увеличения количества продажи оружия. Однако украинцы, по сравнению с 2021 годом, покупают больше.
Оружие активно реализуют в частности на востоке нашего государства. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает 24 канал.
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По его словам, субъекты хозяйствования подтверждают, что люди продолжают скупать оружие.
Это хороший месседж. Потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы,
– подчеркнул Фацевич.
Сравнение 2021 и 2022 годов
"По информации основных поставщиков боеприпасов наших субъектов хозяйствования, которые реализуют и осуществляют продажу оружия, и по нашей информации – теми разрешениями, которые выдаем, для сравнения в 2021 году за февраль продали меньше, чем 10 тысяч единиц.
Однако за февраль 2022 года цифра – 10 300 единиц", – объяснил замглавы Нацполиции.
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В Нацполиции считают, что самое главное – контроль
Самое главное, как считают в Нацполиции, это контроль, в частности над использованием охотничьего оружия.
"Хочу сообщить, что в нашем государстве легализовано охотничье и спортивное оружие. Вопрос короткоствольного оружия могут решить в рамках законов Украины", – отметил Фацевич.Справка. Количество оружия, которое хранится законно, – 1 миллион 200 тысяч единиц. Количество владельцев охотничьего или спортивного оружия – 709 тысяч владельцев, и травматического оружия – 250 тысяч.
Оборот оружия в Украине: что известно
- В Нацполиции сообщали 17 февраля, что на фоне вероятного полномасштабного вторжения России украинцы не начали массово скупать оружие.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия для гражданских. Он считает, что такое решение поможет правоохранителям и однозначно уменьшит преступность.
- Заметим, что еще в июне 2021 года в Верховную Раду внесли законопроект № 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", однако до сих пор не приняли.
- Эксперты считают, что для придания оружию законодательного статуса время сейчас более чем благоприятное.