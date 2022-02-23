Люди скупают не гречку, а боеприпасы, это хорошо, – Нацполиция

Пока нет значительного увеличения количества продажи оружия. Однако украинцы, по сравнению с 2021 годом, покупают больше.

Оружие активно реализуют в частности на востоке нашего государства. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает 24 канал.

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По его словам, субъекты хозяйствования подтверждают, что люди продолжают скупать оружие.

Это хороший месседж. Потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы,

– подчеркнул Фацевич.

Сравнение 2021 и 2022 годов

"По информации основных поставщиков боеприпасов наших субъектов хозяйствования, которые реализуют и осуществляют продажу оружия, и по нашей информации – теми разрешениями, которые выдаем, для сравнения в 2021 году за февраль продали меньше, чем 10 тысяч единиц.

Однако за февраль 2022 года цифра – 10 300 единиц", – объяснил замглавы Нацполиции.

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В Нацполиции считают, что самое главное – контроль

Самое главное, как считают в Нацполиции, это контроль, в частности над использованием охотничьего оружия.

"Хочу сообщить, что в нашем государстве легализовано охотничье и спортивное оружие. Вопрос короткоствольного оружия могут решить в рамках законов Украины", – отметил Фацевич.

Оборот оружия в Украине: что известно

В Нацполиции сообщали 17 февраля, что на фоне вероятного полномасштабного вторжения России украинцы не начали массово скупать оружие.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия для гражданских. Он считает, что такое решение поможет правоохранителям и однозначно уменьшит преступность.

Заметим, что еще в июне 2021 года в Верховную Раду внесли законопроект № 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", однако до сих пор не приняли.

Эксперты считают, что для придания оружию законодательного статуса время сейчас более чем благоприятное.

Количество оружия, которое хранится законно, – 1 миллион 200 тысяч единиц. Количество владельцев охотничьего или спортивного оружия – 709 тысяч владельцев, и травматического оружия – 250 тысяч.