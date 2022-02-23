Оружие активно реализуют в частности на востоке нашего государства. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает 24 канал.

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По его словам, субъекты хозяйствования подтверждают, что люди продолжают скупать оружие.

Это хороший месседж. Потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы,

– подчеркнул Фацевич.

Сравнение 2021 и 2022 годов

"По информации основных поставщиков боеприпасов наших субъектов хозяйствования, которые реализуют и осуществляют продажу оружия, и по нашей информации – теми разрешениями, которые выдаем, для сравнения в 2021 году за февраль продали меньше, чем 10 тысяч единиц.

Однако за февраль 2022 года цифра – 10 300 единиц", – объяснил замглавы Нацполиции.

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В Нацполиции считают, что самое главное – контроль

Самое главное, как считают в Нацполиции, это контроль, в частности над использованием охотничьего оружия.

"Хочу сообщить, что в нашем государстве легализовано охотничье и спортивное оружие. Вопрос короткоствольного оружия могут решить в рамках законов Украины", – отметил Фацевич.

Справка. Количество оружия, которое хранится законно, – 1 миллион 200 тысяч единиц. Количество владельцев охотничьего или спортивного оружия – 709 тысяч владельцев, и травматического оружия – 250 тысяч.

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