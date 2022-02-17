Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга. Фацевич отметил, что правоохранители осуществляют тщательный контроль за оборотом оружия.

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Информация о массовой покупке оружия не соответствует действительности

В полиции постоянно проводят проверки условий хранения оружия, в том числе охотничьего. Все это, отметил Фацевич, чтобы предупредить факты неправомерного использования и обращения.

Количество лиц, которые впервые приобрели оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, которые уже имеют разрешение на его приобретение и хранение,

– отметил заместитель председателя Нацполиции.

Отметим, что ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что вопрос легализации оружия для самозащиты гражданских лиц становится особенно актуальным из-за угрозы российского вторжения.

Резников считает, что во многих странах легализация оружия повысила безопасность людей, из-за этого значительно снижается преступность. Несмотря на это, речь идет только о хранении, а не ношении.

Важно! В июне 2021 года законопроект № 5708 "о праве на гражданское огнестрельное оружие" внесли в Верховную Раду. Однако сейчас за него нардепы еще не брались.

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