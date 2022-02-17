Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга. Фацевич отметил, что правоохранители осуществляют тщательный контроль за оборотом оружия.
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Информация о массовой покупке оружия не соответствует действительности
В полиции постоянно проводят проверки условий хранения оружия, в том числе охотничьего. Все это, отметил Фацевич, чтобы предупредить факты неправомерного использования и обращения.
Количество лиц, которые впервые приобрели оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, которые уже имеют разрешение на его приобретение и хранение,
– отметил заместитель председателя Нацполиции.
Отметим, что ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что вопрос легализации оружия для самозащиты гражданских лиц становится особенно актуальным из-за угрозы российского вторжения.
Резников считает, что во многих странах легализация оружия повысила безопасность людей, из-за этого значительно снижается преступность. Несмотря на это, речь идет только о хранении, а не ношении.
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Угроза российского вторжения: изменения в Нацполиции
- Из-за угрожающей ситуации вблизи украинской границы силы Нацполиции перевели в усиленный режим работы.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что это сейчас продлится с 14 по 19 февраля.
- На улицах увеличили число патрулей, развернули дополнительные ситуационные центры и взяли под охрану объекты ситуационной инфраструктуры.