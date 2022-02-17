Про це розповів заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час брифінгу. Фацевич наголосив, що правоохоронці здійснюють ретельний контроль за обігом зброї.

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У поліції постійно здійснюють перевірки умов зберігання зброї, у тому числі, мисливської. Все це, зазначив Фацевич, аби попередити факти неправомірного використання та поводження.

Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання,

– зауважив заступник голови Нацполіції.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що питання легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб стає особливо актуальним – через загрозу російського вторгнення.

Резніков вважає, що у багатьох країнах легалізації зброї підвищила безпеку людей, через це значно знижується злочинність. Попри це, мовиться лише про зберігання, а не носіння.

Важливо! У червні 2021 року законопроєкт № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Верховну Раду. Проте наразі за нього нардепи ще не брались.

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