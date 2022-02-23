Зброю активно реалізують зокрема на Сході нашої держави. Про це розповів заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, повідомляє 24 канал.
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За його словами, суб'єкти господарювання підтверджують, що люди продовжують скуповувати зброю.
Це хороший меседж. Тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси,
– наголосив Фацевич.
Порівняння 2021 і 2022 років
"За інформацією основних постачальників боєприпасів наших суб'єктів господарювання, які реалізують і здійснюють продаж зброї, і за нашою інформацією – тими дозволами, які видаємо, для порівняння у 2021 році за лютий продали менше, ніж 10 тисяч одиниць.
Однак за лютий 2022 року цифра – 10 300 одиниць", – пояснив заступник голови Нацполіції.
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У Нацполіції вважають, що найголовніше – контроль
Найголовніше, як вважають у Нацполіції, це контроль, зокрема над використанням мисливської зброї.
"Хочу повідомити, що в нашій державі є легалізована мисливська і спортивна зброя. Питання короткоствольної зброї можуть вирішити в межах законів України", – зауважив Фацевич.
Обіг зброї в Україні: що відомо
- У Нацполіції повідомляли 17 лютого, що на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення Росії українці не почали масово скуповувати зброю.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї для цивільних. Він вважає, що таке рішення допоможе правоохоронцям та однозначно зменшить злочинність.
- Зауважимо, що ще у червні 2021 року у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", однак досі не ухвалили.
- Експерти вважають, що для надання зброї законодавчого статусу час зараз більше ніж сприятливий.