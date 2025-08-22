Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв поету та військовому Максиму Кривцову звання Героя України. Боєць загинув 7 січня 2024 року на війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний указ президента України.

Зеленський присвоїв звання Герой України Кривцову посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України учаснику бойових дій Максиму Кривцову. Воїн посмертно відзначений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння народу.

Максим Кривцов брав активну участь у Революції гідності у 2013 – 2014 роках. У 2014 році він добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Після служби працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а також у Veteran Hub, допомагаючи ветеранам.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Максим повернувся на фронт. Його життя обірвалося у боротьбі за свободу та незалежність України 7 січня 2024 року.

У 2023 році Максиму виповнилося лише 33 роки. За своє життя він створив багато поезій та видав збірку "Вірші з бійниці", яка потрапила до списку найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

