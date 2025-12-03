Путін наказав створити "зону безпеки": генерал армії розкрив, що задумали в Кремлі
- Путін оголосив про плани створити "зону безпеки" вздовж кордону України в районі відповідальності угруповання "Північ".
- Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що задумали в Кремлі.
Російський диктатор Путін заговорив про "зону безпеки" вздовж Півночі України. Диктатор побоюється одного сценарію.
Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Путін не просто так заговорив про "зону безпеки". Хоча тут він також продовжує піаритися.
Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що задумали в Росії?
Як наголосив Маломуж, начальник російського генштабу Валерій Герасимов вже доповідав диктатору, що Україна нібито може залучити підрозділи на тих напрямках, де немає сталої лінії фронту. Так само як це було з Курською операцією.
Росіян побоюються такого сценарію. Тому й намагаються організувати певні додаткові зони контролю
Це також піар, де він розповідає, що готовий до різних сценаріїв. Ми вже бачили, як він був готовий на Курщині. Тоді наші пройшли кордон і взяли багатьох в полон. А це він зараз розповідає, щоб дезорієнтувати нас, ніби вже немає перспектив для таких рейдів,
– зазначив Маломуж.
Нещодавні заяви Путіна: коротко
- Російський диктатор під час наради з військовим командування заявив про плани "створити зону безпеки вздовж кордону України в районі відповідальності угруповання "Північ". Він хоче взяти під контроль прикордонні райони трьох областей України – Харківської, Сумської та Чернігівської.
- Також диктатор знову почав погрожувати Європі війною. Він ще й бреше, що Росія діє "хірургічно" точно проти України. І це буцімто не війна.
- При цьому Росія вже втратила понад 1 мільйон 175 тисяч військових на війні проти України. Сили оборони України знищили 11387 російських танків, 23679 бойових броньованих машин і т.д.