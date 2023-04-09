Репресія, нестача лікарів та "чорний ринок праці": як виживає тимчасово окупований Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі гуманітарна катастрофа. Не вистачає лікарів, зростає безробіття та продовжуються репресії проти населення.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, смертність у Маріуполі зросла у 8 разів після початку повномасштабної війни.

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Продовжуються репресії та фільтрація

Так, за останній тиждень в Маріуполі пройшли зачистки через акції спротиву, розповів Андрющенко. Він наголосив на практиці доносів, яка наразі дуже розповсюджена в тимчасово окупованому місті. Чимало людей утримується у підвалах. Зокрема, центральний райвідділок – головна катівня.

"Режим триває, хоч і рухається такими хвилями. Людей арештовують. За нашими даними до 10 тисячі маріупольців знаходяться в тюрмах Донецької області і ця цифра зростає", – сказав він.

Не всі маріупольці наразі пройшли фільтрацію, яка триває як і паспортизація. Радник міського голови наголошує на тому, аби мешканці подавали документи, а вже після перемоги "розбиратимуться хто є хто".

"Всередині працює розвідка і ніхто не уникне покарання. З іншого боку наражати себе на небезпеку і опинитися у підвалі – яка користь. Люди нам потрібні", – відзначив він.

Петро Андрющенко про гуманітарну катастрофу в Маріуполі: дивитись відео

Колапс медичної системи

Медична система в Маріуполі відсутня, зазначив Петро Андрющенко. Катастрофічно не вистачає лікарів та медперсоналу. Окупанти шукають на території Росії фахівців, закликають їхати до тимчасово окупованого міста і пропонують до 100 тисяч рублів заробітної плати. Утім, ніхто не поспішає цього робити.

Відсутній банк крові, кров йде окупантам. Ми розуміємо наслідки для звичайних мешканців. Медична система – головне, що вбиває маріупольців. Наразі смертність у 8 разів більша ніж до початку повномасштабного вторгнення. Щодня ми втрачаємо до 250 – 300 людей,

– наголосив на статистиці радник.

Вижити за рахунок "чорного ринку праці"

Крім проблем з медичним обслуговуванням, зростає заборгованість по заробітним платам. Грошей немає, сказав спікер. В місті панує шалене безробіття і зростають тисячні черги за умовною гуманітарною допомогою.

"На днях оприлюднили списки, хто має право на цю допомогу – працездатні не можуть її отримати. Добре, що існує "чорний ринок праці" і люди можуть хоч якось заробляти. Дефіцит грошей – продукти є, але купити їх нема за що", – повідомив Андрющенко.

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