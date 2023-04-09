Репрессия, недостаток врачей и "черный рынок труда": как выживает временно оккупированный Мариуполь
Во временно оккупированном Мариуполе гуманитарная катастрофа. Не хватает врачей, растет безработица и продолжаются репрессии против населения.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, смертность в Мариуполе увеличилась в 8 раз после начала полномасштабной войны.
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Продолжаются репрессии и фильтрация
Так, за последнюю неделю в Мариуполе прошли зачистки из-за акций сопротивления, рассказал Андрющенко. Он отметил практику доносов, которая сейчас очень распространена во временно оккупированном городе. Многие удерживаются в подвалах. В частности, центральный райотдел – главная пыточная.
"Режим продолжается, хоть и движется такими волнами. Людей арестовывают. По нашим данным, до 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах Донецкой области и эта цифра растет", – сказал он.
Не все мариупольцы прошли фильтрацию, которая продолжается как и паспортизация. Советник мэра подчеркивает, чтобы жители подавали документы, а уже после победы будут "разбираться кто есть кто".
"Внутри работает разведка и никто не уйдет от наказания. С другой стороны подвергать себя опасности и оказаться в подвале – какая польза. Люди нам нужны", – отметил он.
Петр Андрющенко о гуманитарной катастрофе в Мариуполе: смотреть видео
Коллапс медицинской системы
Медицинская система в Мариуполе отсутствует, отметил Петр Андрющенко. Катастрофически не хватает врачей и медперсонала. Оккупанты ищут на территории России специалистов, призывают ехать во временно оккупированный город и предлагают до 100 тысяч рублей заработной платы. Впрочем, никто не торопится этого делать.
Отсутствует банк крови, кровь идет оккупантам. Мы понимаем последствия для простых жителей. Медицинская система – главное, что убивает мариупольцев. Пока смертность в 8 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Ежедневно мы теряем до 250 – 300 человек,
– отметил статистику советник.
Выжить за счет "черного рынка труда"
Кроме проблем с медицинским обслуживанием, растет задолженность по заработным платам. Денег нет, сказал спикер. В городе царит безумная безработица и растут тысячные очереди за условной гуманитарной помощью.
"На днях обнародовали списки, кто имеет право на эту помощь – трудоспособные не могут ее получить. Хорошо, что существует "черный рынок труда" и люди могут хоть как-то зарабатывать. Дефицит денег – продукты есть, но купить их не за что", – сообщил Андрющенко.
Мариуполь: последние события
- Мариуполь находится во временной оккупации с 20 мая 2022 года. Пока там полностью "управляет" ФСБ.
- Оккупанты продолжают готовиться к контрнаступлению ВСУ – они перемещаются в направлении России.
- Владимир Путин 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь. Он наведался туда на ночь глядя. Это своеобразный демонстративный жест, который важен для российского диктатора.