Репрессия, недостаток врачей и "черный рынок труда": как выживает временно оккупированный Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе гуманитарная катастрофа. Не хватает врачей, растет безработица и продолжаются репрессии против населения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, смертность в Мариуполе увеличилась в 8 раз после начала полномасштабной войны.

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Продолжаются репрессии и фильтрация

Так, за последнюю неделю в Мариуполе прошли зачистки из-за акций сопротивления, рассказал Андрющенко. Он отметил практику доносов, которая сейчас очень распространена во временно оккупированном городе. Многие удерживаются в подвалах. В частности, центральный райотдел – главная пыточная.

"Режим продолжается, хоть и движется такими волнами. Людей арестовывают. По нашим данным, до 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах Донецкой области и эта цифра растет", – сказал он.

Не все мариупольцы прошли фильтрацию, которая продолжается как и паспортизация. Советник мэра подчеркивает, чтобы жители подавали документы, а уже после победы будут "разбираться кто есть кто".

"Внутри работает разведка и никто не уйдет от наказания. С другой стороны подвергать себя опасности и оказаться в подвале – какая польза. Люди нам нужны", – отметил он.

Петр Андрющенко о гуманитарной катастрофе в Мариуполе: смотреть видео

Коллапс медицинской системы

Медицинская система в Мариуполе отсутствует, отметил Петр Андрющенко. Катастрофически не хватает врачей и медперсонала. Оккупанты ищут на территории России специалистов, призывают ехать во временно оккупированный город и предлагают до 100 тысяч рублей заработной платы. Впрочем, никто не торопится этого делать.

Отсутствует банк крови, кровь идет оккупантам. Мы понимаем последствия для простых жителей. Медицинская система – главное, что убивает мариупольцев. Пока смертность в 8 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Ежедневно мы теряем до 250 – 300 человек,

– отметил статистику советник.

Выжить за счет "черного рынка труда"

Кроме проблем с медицинским обслуживанием, растет задолженность по заработным платам. Денег нет, сказал спикер. В городе царит безумная безработица и растут тысячные очереди за условной гуманитарной помощью.

"На днях обнародовали списки, кто имеет право на эту помощь – трудоспособные не могут ее получить. Хорошо, что существует "черный рынок труда" и люди могут хоть как-то зарабатывать. Дефицит денег – продукты есть, но купить их не за что", – сообщил Андрющенко.

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