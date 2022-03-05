У Маріуполі розкидають вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок: фото
5 березня 2022 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міськрада
Маріупольська міська рада попередила жителів про те, що окупанти розкидають по містку іграшки, які нагадують вибухівку.
Цинізм ворога зашкалює – іграшки можуть зацікавити дітей, а тому батьки мають попередити дітей про небезпеку.
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Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок,
– йдеться у повідомленні міськради.
Та закликали, якщо щось подібне побачите не піднімати, навіть не торкатися! Це вкрай небезпечно.
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