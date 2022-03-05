Через слабкість і нерішучість альянсу страждають українці. Міноборони опублікувало відео, від якого холоне кров, а серце розривається на шматки – від обстрілів Росії гинуть ні в чому не винні діти.

Увага Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам

Поки світ не хоче закривати небо над Україною, ось-ось помруть ще троє: відео

Лише за 8 днів війни, за даними Офісу Президента, від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів.

Що передбачає "закрите небо"? Це специфічний військовий режим, який "закриває" повітряний простір над певною територією для літаків тієї чи іншої держави. Режим закритого неба (no-fly zone) країни НАТО застосовували протягом 1990 – 2000 років в Боснії та Герцеговині, в Іраку та в Лівії.

Увага Ні на землі, ні у небі: у НАТО вирішили не залучати свої сили у війні в Україні

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!