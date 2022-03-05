Из-за слабости и нерешительности альянса страдают украинцы. Минобороны опубликовало видео, от которого стынет кровь, а сердце разрывается в куски – от обстрелов России погибают ни в чем не повинные дети.

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Только за 8 дней войны, по данным Офиса Президента, от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов.

Это специфический военный режим, "закрывающий" воздушное пространство над определенной территорией для самолетов того или иного государства. Режим закрытого неба (no-fly zone) страны НАТО применяли в течение 1990-2000 годов в Боснии и Герцеговине, в Ираке и Ливии.

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