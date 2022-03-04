Про це повідомив Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, передає 24 канал.

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Ми зробили болюче рішення – запровадити жорсткі санкції, надавати велику підтримку, але водночас не залучати сили НАТО у конфлікт в Україні – ні на землі, ні на небі,

– повідомив Столтенберг.

Столтенберг додав, що це боляче, бачити руйнації, як в 2 світовій та що він захоплюється сміливістю українських людей проти Путіна і російських військ, а тому у НАТО вирішили запровадити найсильніші санкції за весь час.

Таку ж позицію раніше озвучили у Білому домі – не хочуть закривати небо над Україною, бо це нібито спровокує для них пряму війну з Росією.

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