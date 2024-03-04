Поділений на дві частини: як росіяни занапастили Маріупольський порт
Маріупольський морський порт під час окупації працює не на повну силу. Росіяни, які ним керують, не можуть навіть запустити криголами, аби розчистити кригу біля порту.
Через складні погодні умови у порті фактично не було нових суден, хоч окупаційна влада стверджує про інше. Детальніше про стан Маріупольського порту 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.
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Брехня Пушиліна
Днями так званий голова так званої "ДНР" Денис Пушилін розповсюдив інформацію, що з Маріупольського порту начебто відправили близько 22 тисячі тонн зерна.
Порт поки що стоїть, суден, на щастя, немає. Пушилін відверто бреше,
– наголосив Петро Андрющенко
Доречно додати, що приблизно 37 діб акваторія порту взагалі була нездатна приймати судна через кригу. Зрештою, повноцінну роботу порту не можуть запустити уже кілька місяців. Причина банальна – просто не вистачає електропостачання.
"Дуже дивно, що вони за два роки не розв'язали це питання. Мабуть, не знайшли звідки подати таку кількість (електроенергії – 24 Канал). З Бердянська та Донецька – точно не можуть, бо заважають бойові дії. А з чому Новоазовська не завозять – незрозуміло. Дивні дива", – зазначив Андрющенко.
Що зараз відбувається з Маріупольським портом
Зараз Маріупольський порт – нагадаємо, найбільший морський порт в Азовському морі – поділений на дві так звані частини:
- федеральну, яка належить адміністрації портів Росії. Усе, чим там займаються, ріжуть порт на металолом. За це, зокрема, перший гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко;
- приватну, яка належить підприємству "Роскомстрой", гроші з якого тягнуться до віцепрем'єра Росія Марата Хуснулліна. У цій частині порту є три балкери – до 7,5 тисяч тонн та 4 судна класу "річка – море".
Зауважимо, що Марат Хуснуллін володіє не лише Маріупольським морським портом. Він контролює фактично 2/3 всіх фінансів, які вкладають в Маріуполь. Але так чи інакше, навіть з такими можливостями, роботу порту не відновили повноцінно.
"Жодного судна не було в порту, вони туди фізично не заходили. Бо зима – це завжди ускладнене судноплавство, криза на Азовському морі. І хоч в них стоїть криголам, він не працює. За портом ми дивимось постійно, наші люди щодня звіряють, чи є судна у порту, адже це важлива для нас точка", – пояснив Андрющенко.
Поки за портом ведуть спостереження, росіяни бояться пускати туди судна з військовим навантаженням.
Актуальні новини з Маріуполя
- Росіяни не полишають надії збудувати залізницю Ростов-на-Дону – Крим, яка мала б проходити через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь. Однак їхня робота затягується, активні роботи поки що не ведуть. Зараз хіба що розчищають земельну ділянку у Новоазовську та Маріупольському районі як підготовку для будівництва гілки від території Росії.
- Не зупиняється й постійний рух техніки та живої сили через Маріуполь та в саме місто. Нещодавно у Маріупольському районі зафіксували техніку з новим маркуванням, яку розташували на узбережжі. Там також комплектують та тренують нові підрозділи.
- Однак розслаблятися росіянам зарано. Так увечері 29 лютого у Маріуполі спалахнуло місце базування російських окупантів. Цікаво, що пожежу не поспішали гасити.