Під час масованої атаки по Україні Польща піднімала винищувачі
- Польща підняла свої винищувачі в повітря через масований удар російських військ по Україні вночі 28 вересня.
- Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також були приведені у найвищий рівень бойової готовності.
У ніч на 28 вересня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Через загрозу атаки Польща підняла в небо свої винищувачі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ).
Під час атаки Польща піднімала авіацію
О 05:07 за київським часом Оперативне командування повідомило, що в польському повітряному просторі діє авіація Польщі та союзників через активність росіян.
Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував сили та засоби, що є в його розпорядженні. Чергові пари винищувачів підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності,
– йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у районах, що межують із "зонами загрози".
Наразі ОК Збройних Сил продовжує стежити за ситуацією, а залучені сили залишаються готовими до оперативної відповіді.
Росія завдала масованого удару: останні новини
Вночі 28 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під основним ударом опинився Київ та Київська область. Повідомляється, що в Солом'янському районі столиці сталося загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, там можуть бути постраждалі.
Станом на 08:33 відомо про 10 поранених та щонайменше двоє загиблих. Більшість постраждалих госпіталізували медики. Одній жінці – надали допомогу на місці.
Під атакою цієї ночі також було Запоріжжя, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів. В одній із багатоповерхівок сталося займання, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.