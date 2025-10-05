Львівщина зазнала наймасованішого удару за всю історію війни, — ДСНС
- 5 жовтня Львівщина зазнала наймасованішого удару за всю історію війни.
- Внаслідок атаки в селищі Лапаївка загинули 4 людини, зокрема 15-річна дівчинка дівчинка.
5 жовтня вранці окупанти обстріляли Україну. Основним напрямком ворожого удару стала Львівщина.
Речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев назвав атаку на регіон 5 жовтня наймасштабнішою за всю історію війни, передає 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".
Дивіться також Обстріли можуть стати інтенсивнішими, – ексглава МЗС сказав, що змінилося в Кремлі
Що відомо про атаку на Львівщину?
За його словами, це був дуже потужний комбінований удар як "Шахедами", так і ракетами. Постраждало багато об'єктів як у Львові, так і в області. Наразі підрозділи ДСНС працюють на трьох об'єктах в області і на трьох об'єктах в місті Львові.
Найбільших руйнувань зазнало селище Лапаївка, де розташовані житлові будівлі і немає жодних підприємств.
Окупанти вщент зруйнували один із будинків. Там загинули 4 людини – ціла родина, зокрема 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї перебуває у лікарні. Також госпіталізовані дві місцеві мешканки. Ще трьом потерпілим допомогу надали на місці.
На території Львова та області є низка влучань по промислових і енергетичних об'єктах. Зокрема, уражений відомий індустріальний парк Sparrow. Там спалахнула пожежа. За даними ЗМІ, на складі, що загорівся, зберігався одяг польських брендів.
У Львові частина міста залишилася без світла.
Регіон перебував під повітряний терором понад 5 годин.
Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?
- За словами Зеленського, ворог використав понад 50 ракет і близько 500 дронів.
- У Чернігові влучання в енергооб'єкт спричинило аварійні відключення.
- Запоріжжя теж було під комбінованою атакою. Противник бив дронами і бомбами по місту. Там загинула 69-річна жінка.
- Внаслідок удару пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.