Летіли крилаті ракети, балістика та "Шахеди": мапа руху ворожих цілей 6 грудня

У ніч на суботу, 6 грудня, російські військові здійснили чергову комбіновану атаку на Україну. Противник запустив ударні безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети.

OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.

Що відомо про російську атаку 6 грудня?

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 653 безпілотники (понад 300 з них – "Шахеди"), 3 аеробалістичних ракети "Кинджал", 34 крилатих ракети Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23.

На жаль, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних дронів на 29 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.



Мапа руху ракет і "Шахедів" 6 грудня / Фото monitorwar

У Міненерго зазначили, що під російським ударом опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у 8 областях. Зокрема, у ДТЕК розповіли про пошкодження обладнання на ТЕС.

Через ворожу атаку обсяг заходів обмеження споживання вимушено збільшили, запровадивши відключення для 2,5 – 3 черг одночасно.

Які наслідки по областях?