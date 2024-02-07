Під ударом опинилося 6 областей, є загиблі: все, що відомо про масовану атаку 7 лютого

Росіяни 7 лютого вкотре масовано атакували Україну з різних типів озброєння. Ворожа атака розпочалася ще вночі з запусків дронів по деяких областях, а згодом переросла у масштабний ракетний обстріл всієї України.

На жаль, відомо про пошкодження та постраждалих у низці областей. Все, що відомо про масовану атаку 7 лютого – повідомляє 24 Канал.

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Деталі атаки по Україні

Ще пізно ввечері 6 лютого росіяни почали запускати на південні області України ударні дрони типу "Шахед". Біля 01:44 моніторингові телеграм-канали відмітили зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Вже о 5:24 військові заявили про пуски ракет з напрямку Каспійського моря.

Після цього про вибухи повідомляли у низці регіонів України. Президент Володимир Зеленський розповів, що під ворожими ударами опинилося 6 областей України.

Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору,

– зазначив Зеленський.

Як розповіли у Повітряних Силах, ворог застосував протягом 7 лютого 64 засоби повітряного нападу. Серед них:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької області.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область).

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що російські крилаті ракети під час масованої атаки на Україну постійно змінювали свій курс й маневрували у західних регіонах.

Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво – вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс,

– сказав Ігнат.

Скільки цілей збили

Повітряні Сили розповіли, що у результаті бойової роботи вогневими засобами було знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Удари по Києву

Під час масованої атаки України ракети досягли й столиці держави. Повітряну тривогу у Києві оголосили о 05:55, а вже за годину – о 06:59. Віталій Кличко попередив киян про роботу ППО. Вибухи чули також й о 07:44.

Згодом стало відомо, що у Голосіївському районі зафіксували загоряння у багатоквартирному будинку. Повідомляється, що зайнялося з 10 по 15 поверхи. Окрім цього спалахнули автомобілі та приміщення СТО, пошкоджено електромережі.

Водночас у Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі. Відомо, що ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновлення електропостачання.

Наслідки атаки на Київ / фото ДСНС

Зазначається, що внаслідок обстрілу у Києві станом на 9:45, за даними КМВА, поранені вже 11 людей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Крім того, під завалами все ще можуть бути люди.

Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували шість людей, серед яких вагітна жінка. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі, одному з них медики надали допомогу на місці.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що сили ППО знищили близько 20 ракет. Він зазначив, що ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.

Удари по Миколаєву та Харкову

Зранку ворог атакував й Миколаїв. Відомо, що пошкоджені 20 приватних будинків – вони лишилися без дахів, а також пошкоджені газові та водопровідні мережі.

Внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Чоловік помер у реанімації, у нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма. Також відомо про 12 постраждалих – серед них був загиблий чоловік, решта обійшлася легкими пошкодженнями.

Наслідки ракетного удари по Миколаєву / фото ДСНС

Окрім цього, зранку ворог вдарив й по Харківській області. Там 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.

Ракети досягли Львова

Внаслідок ранкового терору зафіксовано влучання й у Львівській області. Крилату ракету у регіоні зафіксували близько 6:57. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, ракета часто змінювала курс.

Згодом стало відомо, що росіяни влучили у промисловий об'єкт у Дрогобичі – вибухи там чули біля 7:32. Зафіксували часткове руйнування будівлі, на площі у 300 квадратних метрів спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Окрім цього, силам ППО вдалося збити одну з ракет у Стрийському район – пошкоджень та жертв через уламки немає.

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Польща знову підіймала винищувачі

Під час атаки одна з російських ракет мала напрям руху у бік польського кордону через Львівську область. Через загрозу Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору. Там зазначили, що активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Там наголосили, що моніторять ситуацію.

Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов’язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни,

– йдеться у повідомленні.