Под ударом оказалось 6 областей, есть погибшие: все, что известно о массированной атаке 7 февраля

Россияне 7 февраля в очередной раз массированно атаковали Украину из различных типов вооружения. Вражеская атака началась еще ночью с запусков дронов по некоторым областям, а впоследствии переросла в масштабный ракетный обстрел всей Украины.

К сожалению, известно о повреждениях и пострадавших в ряде областей. Все, что известно о массированной атаке 7 февраля – сообщает 24 Канал.

Смотрите также По следам Сталина: за что в России сажают физиков по делу о "гиперзвуке" и при чем здесь "Кинжалы"

Детали атаки по Украине

Еще поздно вечером 6 февраля россияне начали запускать на южные области Украины ударные дроны типа "Шахед". Около 01:44 мониторинговые телеграм-каналы отметили взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Уже в 5:24 военные заявили о пусках ракет с направления Каспийского моря.

После этого о взрывах сообщали в ряде регионов Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что под вражескими ударами оказалось 6 областей Украины.

Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора,

– отметил Зеленский.

Как рассказали в Воздушных Силах, враг применил в течение 7 февраля 64 средства воздушного нападения. Среди них:

20 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской области.);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область).

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что российские крылатые ракеты во время массированной атаки на Украину постоянно меняли свой курс и маневрировали в западных регионах.

Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево – вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс,

– сказал Игнат.

Сколько целей сбили

Воздушные Силы рассказали, что в результате боевой работы огневыми средствами было уничтожено 44 воздушные цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Удары по Киеву

Во время массированной атаки Украины ракеты достигли и столицы государства. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 05:55, а уже через час – в 06:59. Виталий Кличко предупредил киевлян о работе ПВО. Взрывы слышали также и в 07:44.

Впоследствии стало известно, что в Голосеевском районе зафиксировали возгорание в многоквартирном доме. Сообщается, что загорелось с 10 по 15 этажи. Кроме этого вспыхнули автомобили и помещения СТО, повреждены электросети.

В то же время в Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Известно, что ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановление электроснабжения.

Последствия атаки на Киев / фото ГСЧС

По состоянию на 11:20, по данным КГВА, в результате обстрела столицы пострадали 32 человека. Известно, что из-под завалов достали тело уже четвертого погибшего из-за атаки киевлянина. На месте до сих пор работают спасатели.

Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали шесть человек, среди которых беременная женщина. Еще двух пострадавших госпитализировали в Днепровском районе, одному из них медики оказали помощь на месте.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что силы ПВО уничтожили около 20 ракет. Он отметил, что ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений.

Удары по Николаеву и Харькову

Утром враг атаковал и Николаев. Известно, что повреждены 20 частных домов – они остались без крыш, а также повреждены газовые и водопроводные сети.

В результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Мужчина умер в реанимации, у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма. Также известно о 12 пострадавших – среди них был погибший мужчина, остальные обошлись легкими повреждениями.

Последствия ракетного удара по Николаеву / фото ГСЧС

Кроме этого, утром враг ударил и по Харьковской области. Там 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию.

Ракеты достигли Львова

В результате утреннего террора зафиксировано попадание и во Львовской области. Крылатую ракету в регионе зафиксировали около 6:57. Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, ракета часто меняла курс.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в промышленный объект в Дрогобыче – взрывы там слышали около 7:32. Зафиксировали частичное разрушение здания, на площади в 300 квадратных метров вспыхнул пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, силам ПВО удалось сбить одну из ракет в Стрыйском районе – повреждений и жертв из-за обломков нет.

Смотрите также Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта

Польша снова поднимала истребители

Во время атаки одна из российских ракет имела направление движения в сторону польской границы через Львовскую область. Из-за угрозы Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства. Там отметили, что активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Там отметили, что мониторят ситуацию.

Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны,

– говорится в сообщении.