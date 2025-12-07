Масована атака по Кременчуку: під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору

У ніч проти 7 грудня росіяни масовано атакували дронами та ракетами Полтавщину. Удар був заподіяний по енергетиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Дивіться також Росія почала новий терор "Шахедами": ціль – Полтавщина та Київщина

Що відомо про обстріл енергетики в Кременчуці?

Одразу кілька підприємств Кременчуцького району були під ворожим прицілом в ніч проти неділі, 7 грудня. Через прямі влучання російських ракет і дронів на місцях сталися пожежі.

Як повідомив глава обласної військової адміністрації, під час атаки було пошкоджене технічне обладнання.

Уламки російського БпЛА впали на господарчу будівлю приватного домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Через те, що окупанти били по енергетиці в частині Кременчуцької громади є перебої з тепло- та водопостачанням. Наразі всі відповідні служби працюють, аби ліквідувати всі наслідки атаки та повернути комфортне життя мешканцям.