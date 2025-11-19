Росія атакує енергетику України: в кількох областях аварійні відключення
- Росія 19 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру України.
- Запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Росіяни вдосвіта 19 листопада били ракетами та дронами по містах України. Під приціл ворога вкотре потрапила енергетика.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи
Що відомо про удар по енергетиці?
Росія вдосвіта 19 листопада знову атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Через це у низці областей ввели аварійні відключення електроенергії.
Вказується, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики почнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якнайшвидше відновити електропостачання у регіонах.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Дивіться також Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза
Атаки ворога на енергетику: останні новини
Зранку 18 листопада в Міненерго повідомили, що ворог вдарив по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей.
У понеділок, 17 листопада, Росія вкотре вдарила по енергетичних об'єктах у 5 областях: Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій. Тоді десятки тисяч споживачів залишилися без світла.