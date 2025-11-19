Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакує енергетику України: в кількох областях аварійні відключення
19 листопада, 08:16
2

Росія атакує енергетику України: в кількох областях аварійні відключення

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Росія 19 листопада атакувала енергетичну інфраструктуру України.
  • Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Росіяни вдосвіта 19 листопада били ракетами та дронами по містах України. Під приціл ворога вкотре потрапила енергетика.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи 

Що відомо про удар по енергетиці?

Росія вдосвіта 19 листопада знову атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Через це у низці областей ввели аварійні відключення електроенергії. 

Вказується, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики почнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якнайшвидше відновити електропостачання у регіонах. 

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Дивіться також Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза 

Атаки ворога на енергетику: останні новини