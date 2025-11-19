Росія атакує енергетику України: в кількох областях аварійні відключення

Росіяни вдосвіта 19 листопада били ракетами та дронами по містах України. Під приціл ворога вкотре потрапила енергетика.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Що відомо про удар по енергетиці?

Росія вдосвіта 19 листопада знову атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Через це у низці областей ввели аварійні відключення електроенергії.

Вказується, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики почнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якнайшвидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Атаки ворога на енергетику: останні новини