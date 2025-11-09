Росія змінила тактику ударів по енергетиці України, – Міненерго

Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі. Тепер атаки спрямовані одночасно і на об’єкти генерації, і на мережі розподілу електроенергії.

На повне відновлення після таких атак потрібен час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

Який підхід до ударів по енергетиці України обрала Росія?

Ми бачимо, що ворог змінив тактику та намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі та систем розподілу електричної енергії,

– зазначив Некрасов.

За його словами, енергосистема поступово стабілізується, проте для повного відновлення потрібен певний час.

У більшості регіонів після масованої атаки 8 листопада доводиться застосовувати погодинні графіки відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях, де одночасно діють до трьох черг відключень електроенергії.

Що відомо про одну з наймасовіших атак Росії по енергетиці?