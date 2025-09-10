Росія розпочала масовану атаку по Україні у ніч проти 10 вересня та продовжила її вранці. Ворог запустив по мирних містах значну кількість ударних безпілотників та крилатих ракет.

Які міста опинились під ударом, де лунали вибухи та усе, що відомо про наслідки на цей момент – зібрав 24 Канал.

