Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: де були вибухи, що відомо про наслідки
Росія розпочала масовану атаку по Україні у ніч проти 10 вересня та продовжила її вранці. Ворог запустив по мирних містах значну кількість ударних безпілотників та крилатих ракет.
Які міста опинились під ударом, де лунали вибухи та усе, що відомо про наслідки на цей момент – зібрав 24 Канал.
Дивіться також Росія знову атакує ракетами та "Шахедами: де зараз загроза удару
Волинь. За даними ОВА, на території області зафіксували кілька десятків ворожих БпЛА.
Обійшлось без загиблих та поранених. Внаслідок збиття ворожих цілей відбулося займання на одному з виробничих приміщень.
Усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків, аби переконатися, що територія безпечна,
Вінниця. Внаслідок атаки, за даними ОВА, є один постраждалий. Його ушпиталили, стан стабільний.
Під ударом крилатих ракет та "Шахедів" опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Пожежники працюють над локалізацією пожежі,
Для ліквідації наслідків залучена 81 особа та 24 одиниці техніки.
Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, покрівлі та прибудинкові території.
Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет.
Чернівецька область. За даними ОВА, вночі над Буковиною було зафіксовано один ворожий безпілотник. Його оперативно знешкодили наші сили ППО.
Обійшлось без жертв, постраждалих та руйнувань.
Хмельниччина. За даними ОВА, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога.
Крім того, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги шкоди встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби.
Житомирщина. Очільник ОВА повідомив, що під час атаки ворог вдарив по регіону із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.
Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.
Наслідки атаки на Житомирщину / Фото ОВА
Черкащина. У регіоні пролунав відбій небезпеки. Очільник ОВА повідомив, що над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА.
Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури. Обстеження території триває.
Львів. За даними очільника ОВА, уночі ворог атакував місто бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема.
Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Луцьк. Міський голова повідомив, що Росія вкотре атакувала громаду за допомогою БпЛА.
На щастя, обійшлось без потерпілих та загиблих.
Громадяни виявляють уламки ворожих дронів в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях.
Дніпропетровщина. За даними ОВА, сили ППО знищили 8 БпЛА, які ворог спрямував на область.
Луцьк. Місцеві медіа пишуть про вибух у місті.
Київщина. В області пролунали вибухи.
Вибухи також чули на Франківщині, Хмельниччині та у Рівному.
Калуш. У місті пролунали вибухи. ППО працює по ворожих цілях.
Вінниця. У місті прогриміли вибухи. Місцеві пишуть про стовп диму, що видніється. Наталя Заболотна, перша заступниця начальника ОВА, прокоментувала атаку. За її словами, влучання сталися у цивільні промислові об'єкти.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Київ. У столиці чули вибухи. Там ППО працювала по дронах.